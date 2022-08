Elezioni e liste, anche in Forza Italia è caos. In Campania rischia De Siano, fuori Sarro. Nappi corre per la Lega

“Si sono incartati», spiega un dirigente nazionale di lungo corso che ieri ha seguito da vicino le riunioni romane nella sede di Fi in piazza San Lorenzo in Lucina. In Campania lo schema di massima per i listini del proporzionale resta pressoché quello dei primi giorni: al Senato il tandem Berlusconi/Bernini, alla Camera di Campania 1 i primi due in lista sono il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani e la compagna del Cavaliere, Marta Fascina. In Campania 2, fino a due giorni fa, doveva esserci la consigliera Annarita Patriarca dietro Tajani, ieri anche questa prospettiva è cambiata e Patriarca potrebbe essere recuperata nel collegio di Torre del Greco. Ma nulla è certo perché basta che salti un pezzo, proprio come in un puzzle, che poi ne saltano altri cento. Una catena che è poi difficile ricomporre. Tutto può ancora cambiare.

Ed è in questa logica che il partito campano di Forza Italia potrebbe completamente mutare i propri protagonisti. Al momento non sembrano trovare un posto in lista il coordinatore casertano del partito Carlo Sarro, ormai – raccontano i rumors – completamente fuori dai giochi. Stessa storia per il coordinatore napoletano Antonio Pentangelo, che, secondo gli equilibri attuali, al massimo potrebbe essere inserito in quarta posizione (praticamente un’elezione impossibile) in un listino del proporzionale. Le dolenti note arrivano poi con l’ex coordinatore Mimmo De Siano, l’unica speranza del senatore ischitano è essere recuperato in terza posizione alla Camera o al Senato.

Per la Lega Nappi ci sarà e correrà a Napoli. Il consigliere regionale sarà il capolista in Campania 1, in quattro collegi, per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio, dopo aver ufficializzato ieri i propri nomi messi in campo negli uninominali di coalizione (Castiello, Donnarumma e Pierro), oggi annuncia i suoi capolista nei listini del proporzionale. Tra loro dovrebbe figurare l’uscente Cantalamessa.