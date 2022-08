Vaiolo delle scimmie, primo caso ufficiale a Cuba: è un turista italiano

82 Visite

Il ministero della Salute de L’Avana ha spiegato che il turista italiano è arrivato a Cuba lunedì scorso e poi mercoledì si è sentito male. Le sue condizioni di salute, continua, sono progressivamente peggiorate e giovedì è stato ricoverato in ospedale per “trattamenti intensivi, arrivando in arresto cardiaco”. “Il turista italiano ha alloggiato in una casa in affitto e ha visitato diversi luoghi nelle province occidentali del Paese”, ha aggiunto il ministero.













