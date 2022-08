Esplode auto alla periferia di Mosca, muore la figlia dell’ideologo di Putin

112 Visite

Un’auto guidata dalla figlia dell’ “ideologo di Putin” Oleksandr Dugin, Daria, è saltata in aria alla periferia di Mosca. La donna, di 30 anni, è morta nell’esplosione. Secondo il Daily Mail, che cita fonti russe, i due, che tornavano da un evento pubblico, avrebbero dovuto viaggiare sulla stessa auto, ma Dugin avrebbe all’ultimo istante preso un altro veicolo. Al momento l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un attentato.

Denis Pushilin, il leader della Repubblica popolare filorussa di Donetsk, afferma che ci sono “terroristi del regime ucraino” dietro l’incidente e che l’obiettivo dell’attentato era il padre. “I terroristi del regime ucraino, cercando di eliminare Aleksandr Dugin, hanno fatto saltare in aria sua figlia in macchina. Beato ricordo di Darya, è una vera ragazza russa”, ha scritto Pushilin nel suo canale Telegram. Darya Dugin è stata opinionista politica per il Movimento Eurasiatico Internazionale, guidato da suo padre.