Marano, ancora lavori alla condotta idrica. Ancora disagi. Un’autobotte della protezione civile tra via Del Mare e via Casalanno

Ancora problemi, sempre problemi sul fronte idrico. I commissari, per ora, al netto di qualche miglioramento rispetto ai mesi scorsi, non hanno risolto un bel nulla. L’interruzione – secondo quanto comunicato dal Comune sul proprio sito istituzionale – è dovuta ai lavori in corso d’opera negli impianti C2 e C3. Un’autobotte della protezione civile regionale – che il Comune sostiene di aver sollecitato – stazionerà tra via Casalanno e via Del Mare; per chi ha ulteriori esigenze e necessità di acqua a casa occorre contattare (per l’arrivo a domicilio di piccole autobotti) la polizia municipale e indicare la strada di riferimento.













