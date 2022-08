Napoli, Samuele volato giù dal balcone: il pm chiede una condanna a 18 anni per il domestico

97 Visite

Era lucido e pienamente capace di intendere e volere. Bastano pochi minuti al pm Barbara Aprea, magistrato in forza al pool reati, per chiudere un caso, con una richiesta di condanna a 18 anni di reclusione per Mariano Cannio, il domestico ritenuto responsabile dell’omicidio del piccolo Samuele, il bambino di quattro anni, caduto nel vuoto, dal balcone di casa.

Una storiaccia, come sempre avviene quando vengono coinvolti bambini e persone inermi. Diciotto anni per il domestico (indicato come bipolare e schizofrenico), che si arrangiava ogni giorno prestandosi come uomo delle pulizie, mostrando un volto affidabile, innocuo, al di sopra di ogni sospetto per il suo carattere mite, per la sua simpatia per i più piccoli.

Il dramma un anno fa in via Foria. Siamo a pochi passi da Caserma Garibaldi, in uno spaccato di case e di edifici discreti, eleganti e antichi. Qui si conoscono tutti, dove anche il crimine – diffuso in zona in tutte le sue forme – è tenuto sotto controllo, grazie a una sorta di rete di mutuo soccorso formata da commercianti, residenti, persone cresciute da queste parti.















Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS