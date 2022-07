Napoli, presentato il progetto per il nuovo polo della Polizia nella ex Boscariello

52 Visite

Presentato il progetto per il Nuovo Polo della Polizia di Stato nella ex Boscariello

La commissione Urbanistica, presieduta da Massimo Pepe, ha incontrato i tecnici del Servizio Pianificazione Urbanistica, dell’Agenzia del Demanio e i progettisti coinvolti nella realizzazione del “Nuovo Polo della Polizia di Stato, Cittadella della Sicurezza” nella ex “Caserma Boscariello” in via Miano.

Il progetto, illustrato alla commissione in tutte le sue articolazioni, riveste un alto valore simbolico e strategico per la riqualificazione del tessuto urbano della periferia di Napoli e rispetta pienamente gli standard urbanistici ora vigenti, hanno spiegato i tecnici intervenuti.

Nel dibattito Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha espresso perplessità sull’accessibilità della struttura, in termini di trasporto pubblico e di flussi di viabilità. Ha chiesto poi chiarimenti sui tempi di realizzazione: in base alla disponibilità dei finanziamenti, il progetto potrà essere realizzato in 7 anni se si sceglierà di procedere con un unico blocco di lavori, o in 4, se si sceglierà di procedere per lotti, hanno chiarito i tecnici del Demanio. Rosario Andreozzi (Napoli Solidale – Europa Verde), pur apprezzando la bontà dell’opera, ha definito un errore politico la previsione di una struttura di questa portata in quell’area della città, che avrebbe bisogno di ben altri progetti. Salvatore Guangi (Forza Italia) ha accolto con favore la previsione nel territorio di Miano del Polo della Polizia, ma ha ricordato anche un altro progetto previsto nell’area, la Cittadella dello Sport, che non va abbandonato. Per Catello Maresca (Gruppo Maresca) la scelta di un sito ‘sensibile’ è un dato importante, che avrà certamente una ricaduta sociale. I tempi sono lunghi, ha concluso, ma la commissione continuerà a monitorare tutte le tappe future.













