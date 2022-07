CAIVANO: arsenale in un magazzino, 4 pistole e oltre 150 proiettili. Non manca la droga, 38enne arrestato dai Carabinieri

253 Visite

Michele Pepe, 38enne di Caivano, è finito nei guai quando i carabinieri hanno aperto la porta di un magazzino. Era lui ad utilizzarlo, un ambiente esclusivo dove nascondere un vero e proprio stock di armi e droga.

L’elenco è lungo e inizia con gli stupefacenti: 96 grammi di cocaina, 161 di marijuana e 3 bilancini per pesare le dosi.

Poi armi e proiettili: 1 pistola beretta cal. 7,65mm con 7 proiettili nel caricatore,1 semiautomatica Kat con 6 colpi pronti ad essere sparati, Una cz75 cal 9 e una pisola a salve modificata per sparare proiettili calibro 8. Poi oltre 150 cartucce di vario calibro e una bomba artigianale.

Un corredo di tutto rispetto finito sotto sequestro, destinato ad accertamenti balistici e dattiloscopici. Pepe è ora in carcere e dovrà spiegare al giudice per quale motivo detenesse quel vasto campionario di strumenti mortali.













