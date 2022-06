Marano, acqua: un altro fine settimana di passione. Sarà così ancora a lungo, non hanno risolto un bel nulla

887 Visite

Un altro fine settimana di passione per tantissime famiglie di Marano. Per il Comune i problemi agli impianti, seppur in modo temporaneo, sono risolti ma non è così: centinaia di famiglie ci segnalano ogni giorno disagi e disservizi. Via del Mare, via San Marco, via Marano-Pianura, via Padreterno, via Roma, via Parrocchia e tante altre zone. Amici lettori, noi non vi illudiamo: sarà così ancora per mesi, fino a quando non si interverrà radicalmente, con interventi agli impianti definitivi. Per ora siamo alle riparazioni parziali e temporanee. Sarà così a lungo, preparatevi e protestate.













