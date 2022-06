Napoli, Scuole ed educazione ambientale: le proposte in Commissione Istruzione

73 Visite

La Commissione Istruzione e Famiglia, presieduta da Aniello Esposito, ha incontrato l’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso per discutere delle iniziative di sensibilizzazione nelle scuole sulla raccolta differenziata. L’auspicio, come sottolineato dal presidente Esposito, è formare nuove generazioni più attente ai temi ambientali.

Domani, ha annunciato l’assessore Mancuso, ci sarà l’incontro per definire il nuovo bando assunzionale di Asìa, con il quale si dovrebbe porre rimedio alle storiche carenze di organico. Necessario tuttavia intervenire anche sull’educazione e la formazione. Le scuole, in particolare quelle elementari e medie, rappresentano il terreno ideale per diffondere nei giovani la conoscenza delle fasi del trattamento del rifiuto e la consapevolezza ambientale. Asìa è già impegnata – ha spiegato il direttore operativo di Asìa Gianfranco Iodice – in incontri di sensibilizzazione che coinvolgono le scuole elementari e medie. A maggio scorso inoltre, dopo la chiusura a causa della pandemia, ha riaperto il Parco Ecologico Antonio D’Acunto, dove Asìa svolge visite guidate per le scuole, per veicolare i valori e le pratiche della salvaguardia e della tutela ambientale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS