Napoli: Piazza San Giacomo. Carabinieri denunciano 23enne di Villaricca che colpisce un militare per “curiosità”

74 Visite

Per curiosità. E’ questo il motivo per il quale un 23enne incensurato di Villaricca ha colpito un Carabiniere. Siamo a Piazza San Giacomo ed è in corso la manifestazione in occasione della “giornata mondiale del rifugiato”. Un migliaio di persone sono partite da piazza Garibaldi e, secondo quanto previsto, percorrono pacificamente le strade della città fino ad arrivare a Piazza San Giacomo. Tutto nella norma e ordine pubblico garantito dalle diverse decine di militari impiegati che osservano la manifestazione. Sono le 13 e in piazza c’è anche il 23enne che sta passeggiando. Si avvicina al contingente del reggimento Campania e colpisce al volto con uno schiaffo un Carabiniere. Il giovane – non oppone alcuna resistenza – viene bloccato e identificato. Denunciato a piede libero, il ragazzo si è però giustificato. Era curioso di vedere quale reazione avrebbe ingenerato nel militare una volta colpito. Il Carabiniere sta bene e non ha voluto ricorrere a cure mediche. Non c’è alcun collegamento tra il 23enne denunciato e la manifestazione che è terminata tranquillamente verso le 14.30.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS