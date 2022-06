Follia al volante: investe tre persone tra Cercola e Volla con il furgone

214 Visite

Un furgone avrebbe investito una persona a Volla e 2 a Cercola. Tutti e tre sono all’ospedale del Mare. Il veicolo non è stato fermato ma è attivamente ricercato. Al momento (per quanto concerne Arma dei Carabinieri) non risultano altri investiti. I feriti non sono gravi.

I feriti sono tre. Si tratta di una donna classe 82, investita in via Verdi nel comune di Volla. Poi una donna classe 75 investita in Viale del progresso a Cercola e un uomo del 49, anche lui investito in Viale del progresso. Quest’ultimo è in condizioni gravi. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno rinvenuto il furgone, un Fiat dobló di colore bianco. È stato abbandonato nel rione De Gasperi di Ponticelli.

Il soggetto gravemente sospettato di aver investito 3 pedoni tra Volla e Cercola si trova presso la Caserma Carabinieri di Cercola: al vaglio la sua posizione, d’intesa con l’AG.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS