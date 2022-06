La voce del cittadino. Marano, le future elezioni e le velleità di qualche operatore scolastico

Gentile direttore, sono circa 5 anni che sono in pensione e, non sapendo cosa fare in questo paese dormitorio, amo sfogliare le pagine della sua testata giornalistica: mi aiuta non solo ad ammazzare il tempo ma soprattutto ad informarmi sulle tante cose che accadono, non sempre positive.

Leggo di tutto e di tutti e quello che più mi dilettano solo le note stampa e le lettere che le inviano alcuni miei concittadini, sia privati cittadini che pseudo politici, dico pseudo perché la politica quella con la P maiuscola a Marano è latitante. Tra i tanti che le inviano i loro pensieri, le loro idee, le loro soluzioni ai problemi c’e un operatore scolastico, che negli ultimi tempi forse con l’avvicinarsi delle vacanze scolastiche sforna anche 2 articoli a settimana che sono oggetto di analisi e discussione tra me e i miei figli impegnati entrambi per la loro formazione scolastica nel campo giuridico.

Non vorrei però che l’operatore scolastico, oltre ad auspicare una svolta (necessaria) per il bene della nostra cittadina, stia anche pubblicizzando la sua discesa in campo alle prossime elezioni comunali. Se quanto pensato da me risultasse vero (mi auguro di sbagliare), dico a questo operatore scolastico che continuerò a leggere i suoi articoli ma da una prospettiva completamente diversa da oggi e gli consiglio, per onestà intellettuale, di esplicitare i suoi (se ci sono) futuri propositi elettorali a tutta la cittadinanza Maranese. Mi scuso per l’intrusione e per qualche errore di sintassi.

A. Musella