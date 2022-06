Somma Vesuviana, moglie del sindaco assunta al Comune. La domanda di Bianco a Di Maio: “Perché tace su questo episodio?”

86 Visite

“Il Movimento Cinque Stelle ha portato avanti una battaglia di legalità

e trasparenza che ha cambiato l’Italia: anche chi non condivide le idee

dei pentastellati non può fare a meno di riconoscerlo. Come è possibile

che a Somma Vesuviana siano dalla parte di un sindaco che assume la

moglie al Comune, senza concorso, consentendole di accumulare contributi

previdenziali ed esperienza nella pubblica amministrazione a discapito

di altri? Come è possibile che Luigi Di Maio, ministro del nostro

Governo e fondatore dei Cinque Stelle, venga a Somma Vesuviana e accetti

tutto questo? Di Maio è a conoscenza degli errori di Di Sarno?”. A

chiedersi tutto questo è Giuseppe Bianco, candidato sindaco a Somma

Vesuviana sostenuto da sette liste: PD, Psi, Primavera Sommese, Onda

Bianca – Alternativa Civica, Siamo Sommesi, Per Somma, lista Bianco.

Bianco ha più volte denunciato la circostanza per cui la moglie del

sindaco attuale è stata assunta nello staff del primo cittadino senza un

concorso e senza alcuna selezione, rinunciando allo stipendio ma

maturando esperienza nella pubblica amministrazione e contributi

previdenziali. Ecco perché si rivolge ai Cinque Stelle e a Di Maio,

chiedendo loro se sono a conoscenza del fatto.

“Se, come dice Di Sarno, nell’assunzione della moglie non ci sono state

violazioni di legge, perché i due decreti di proroga dei contratti sono

stati firmati dal vicesindaco dell’epoca e non da lui?”. Si chiede,

infine, Bianco.













