Una brutta Acquachiara soffre la tensione ma piega la Sportiva Sturla ai rigori. I partenopei vincono 11-9 gara 1

Disputa probabilmente la sua peggior prestazione stagionale l’Aktis Acquachiara ma riesce a centrare l’obiettivo di giornata, la vittoria. In gara 1 di finale playout del campionato di serie A2 i padroni di casa piegano 11-9 la Telemedico Sportiva Sturla dopo i tiri di rigore, soluzione determinata dal 6-6 con cui si erano conclusi i tempi regolamentari. Paga probabilmente dazio alla tensione emotiva derivante dall’importanza della posta in palio la giovane formazione biancoazzurra, composta nella quasi totalità da giocatori Under 20 e Under 18, che parte in maniera eccessivamente contratta ed evidenzia notevoli problemi nel momento in cui bisogna finalizzare l’azione. Il sette in calottina bianca ha però il merito di non demordere, riesce a ribattere con puntualità ai tentativi offensivi di una formazione rivale ottimamente disposta in campo da Gambacorta e timbra il punto del definitivo pareggio con De Gregorio. Nel momento della verità i ragazzi allenati da Fasano hanno il merito di essere glaciali dalla linea dei cinque metri collezionando l’ineccepibile 5/5 che Fabio Angelone completa scagliando alle spalle dell’ottimo Rossi il pallone della vittoria dopo che la conclusione scagliata da Bisso incoccia contro la traversa. La formazione acquachiarina tenterà di chiudere i conti già sabato in trasferta ma per riuscire a vincere gara 2 dovrà innalzare notevolmente il livello della propria prestazione.

A fine partita Walter Fasano e Fabio Angelone commentano così la prova della squadra.

Walter Fasano

Abbiamo giocato una partita brutta nella quale siamo stati eccessivamente nervosi, abbiamo commesso troppi errori. Tutte le cose che avevamo preparato non le abbiamo fatte era importante vincere e ala fine ci siamo riusciti nel modo più particolare, ai rigori ma anche questo costituisce un’esperienza che arricchisce il bagaglio formativo dei ragazzi. Da martedì iniziamo a pensare alla partita di Sturla dove dovremo offrire una prestazione radicalmente diversa da quella odierna. L’unico dato positivo di oggi è il risultato ma è quello che contava di più.

Fabio Angelone

Siamo partiti contratti, molti di noi sentivano il peso di giocare per la prima volta una partita come il playout. Non abbiamo offerto una buona prestazione ma con la voglia di fare e di giocare siamo riusciti a stare in partita e a recuperare il passivo nel quarto tempo per poi spuntarla ai rigori. Faccio i complimenti agli avversari, è stata una partita giocata ad alta intensità da parte nostra. Ci faremo trovare sicuramente più pronti per gara 2 e speriamo di chiudere i conti già in Liguria conquistando sabato prossimo la salvezza.