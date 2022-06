67 Visite

Tanto per non farci mancare nulla, verso la fine di un torrido sabato segnato dall’ennesima carenza idrica, segnaliamo anche che in via Tagliamento, a Marano, c’è un nuovo mini allagamento. Acqua che fuoriesce da una buca, come evidenziato dai lettori che ci hanno subito informati.













