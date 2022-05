Giugliano calcio, dichiarazioni Ferraro post Cynthialbalonga: ‘Non è stata una prestazione all’altezza. Abbiamo una Poule Scudetto da disputare al meglio’

35 Visite

Al termine della sconfitta per 6-2 sul campo della Cynthialbalonga sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Chiedo scusa perché abbiamo messo in atto una prestazione non all’altezza. Non ci eravamo con la testa e con le gambe, non abbiamo auto un atteggiamento giusto. Complimenti alla Cynthialbalonga, tanti demeriti nostri. Dispiace perché la maglia va sempre onorata, così come il lavoro di tutti. Abbiamo all’orizzonte la Poule Scudetto e vogliamo disputarla al meglio con la testa giusta. Siamo felici per la nostra stagione, siamo stati celebrati da una piazza magnifica, ma in campo dobbiamo sempre dare il massimo. Domani torniamo ad allenarci per farci trovare pronti”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS