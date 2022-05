Al Falcone di Pozzuoli la grande manifestazione in stile country

237 Visite

Meno uno all’apertura del sipario sull’Istituto Agrario Falcone di Licola dove per tre giorni si vivrà una manifestazione in stile country. Buon cibo, balli, spettacoli e laboratori oltre alla vendita dei prodotti saranno gli elementi caratterizzanti dell’evento ma i veri protagonisti saranno gli alunni di tutto l’Istituto che, ricordiamo, ha tre indirizzi e i

loro docenti, guidati dalla Dirigente Dott.ssa Rossella Tenore, che ha cosi commentato ai microfoni di Terra Nostra News: ”L’istituto Falcone di Pozzuoli da anni si caratterizza per l’organizzazione di eventi storico-gastronomici, entrati ormai a far parte delle manifestazioni più apprezzate del “turismo di evento” in Campania; esse sono strutturate nella logica del recupero delle tradizioni e della memoria del territorio , rappresentano un momento in cui tutti gli alunni dell’istituto si mettono in gioco, sperimentando le competenze acquisite durante le ore di lezione curricolari ed extracurricolari e

nelle attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).

Gli eventi si svolgono presso la sede dell’ agrario di Licola che conserva, all’interno dell’azienda annessa all’istituto ,un tratto di circa 200 metri dell’antico selciato della vecchia Domitiana fatta costruire nel 95 d.C. dall’imperatore Domiziano per mettere in comunicazione Pozzuoli e il suo porto con Roma”. E ancora: “Dopo due anni finalmente siamo riusciti a organizzare un evento! Abbiamo scelto per le giornate del 27, 28 e 29 maggio, per la sede scolastica di Licola, una ambientazione in stile country che farà da cornice all’esplosione di profumi e sapori nostrani, delle carni, formaggi, verdure alla brace e dei tanti primi piatti. La grande motivazione e il senso di appartenenza dell’ intera comunità educante renderà l’evento un momento di forte aggregazione necessaria al percorso verso una “nuova normalità”. L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è libero.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS