RUBY TER: DE SIANO (FI), RICHIESTA CONDANNA SORPRENDENTE, VICINI A BERLUSCONI

90 Visite

“La richiesta di condanna a 6 anni per il presidente Berlusconi, peraltro su vicende per le quali è già stato assolto, lascia senza parole. Così come lascia sbalorditi questa attenzione giudiziaria infinita nei suoi confronti. Siamo comunque convinti che anche in questo caso il nostro leader, al quale esprimo la più sincera solidarietà mia e di tutto il partito campano, non avrà nessun problema a dimostrare la correttezza del suo operato”. Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti