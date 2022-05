Marano, il Comune e l’ordinanza boomerang. “Non sprecate acqua, ma l’ente fa di peggio”. Sanzionate commissari e ufficio tecnico

437 Visite

Il Comune e l’ordinanza boomerang. Un’ordinanza contro se stessi, con l’ente che dice ai cittadini di non sprecare acqua potabile dimenticandosi che ogni giorno, a San Marco e San Rocco, causa guasti agli impianti, le falle e tutto ciò che non viene detto, vengono gettate alle ortiche centinaia di migliaia di litri d’acqua potabile. A questo punto, insomma, si passi dalle parole ai fatti e si sanzioni il Comune per l’incredibile spreco.













