Anticamorra, Pierro: “Presto avvieremo un ciclo di sopralluoghi sui Beni confiscati. Incrementare supporto della Regione agli Enti locali ”

Napoli 13 maggio 2022 – “Una casa di vetro al servizio dei cittadini, delle Associazioni e delle amministrazioni locali. Le sfide della Commissione che ho l’onore di presiedere sono tante e occorre lavorare nella massima trasparenza”. A dichiararlo è il presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati, Attilio Pierro nel corso della seduta dell’Ufficio di Presidenza svolto oggi Pomeriggio alla quale hanno preso parte anche la vicepresidente, Vittoria Lettieri e il segretario, Vincenzo Ciampi.

“Subito dopo la mia nomina, ho avuto modo di incontrare l’Assessore alla Sicurezza, il Prefetto Morcone, che si è reso disponibile a fornirci la massima collaborazione. La stessa cosa è avvenuta anche con la Fondazione Polis, che ho già visitato e ritengo che per noi può essere un importantissimo strumento operativo e un punto di appoggio fondamentale, così come possono esserlo anche le altre organizzazioni esistenti. – spiega il presidente Pierro – Sui beni confiscati ritengo che sia doveroso da parte nostra conoscere da vicino le strutture, soprattutto per meglio valutare possibili usi e destinazione. Per questo ho proposto di organizzare delle visite in loco anche per valutare gli effetti che possono avere come ricaduta sul territorio.

E’ da valutare un ulteriore budget dedicato da parte della Giunta per permettere agli Enti locali di far fronte alla difficoltà di reperire risorse da utilizzare per la presentazione di progetti destinati al riuso degli stessi beni confiscati, ovvero per consentire l’eventuale prosecuzione dell’attività di impresa sequestrata o confiscata a salvaguardia principalmente dei lavoratori ivi impegnati.

Dobbiamo sostenere la promozione e il sostegno di iniziative che portano il messaggio di legalità, principalmente attraverso il coinvolgimento delle scuole. – ha inoltre annunciato Pierro – Ho portato all’attenzione di questo ufficio modelli per la raccolta di idee e opinioni dei diretti interessati per un coinvolgendo dei principali attori”.

Conclude così il consigliere regionale Attilio Pierro, presidente della Commissione Anticamorra e Beni confiscati della Regione Campania nel corso dell’odierno Ufficio di Presidenza.













