Movida violenta e accoltellamenti tra giovani, Di Fenza: “Fermare deriva prima che sia troppo tardi”.

70 Visite

La movida violenta, esagerata, a colpi di coltellate e risse non si arresta e continua a seminare terrore tra le strade di Napoli e provincia. In pochi giorni registriamo 3 episodi simili, 3 accoltellamenti, uno avvenuto durante un tentativo di rapina a Porta Capuana, e altri due tra Chiaiano e Marano in circostanze ancora poco chiare. Una deriva che dobbiamo immediatamente arginare per evitare ulteriori tragedie come quella di Torre del Greco in cui ha perso la vita un diciannovenne per futili motivi. È questo quanto afferma in una nota il Consigliere Regionale dei Moderati in Campania Pasquale Di Fenza.

Fiumi di alcool, droga e armi girano spesso con troppa facilità per le strade del centro storico e dell’area metropolitana di Napoli, come dichiarato la scorsa settimana dal Sindaco Manfredi. Gli autori di tali gesti sono spesso minorenni. Non si tratta più di episodi isolati ma di una routine che si ripete nei week end come un mantra e a pagarne le conseguenze sono i giovani che intendono divertirsi, i proprietari di bar e discoteche che talvolta prestano soccorso alle vittime e le famiglie dei ragazzi che vivono in un perenne stato di agitazione. – prosegue Di Fenza.

Ben vengano le ordinanze anti movida, ben vengano tutti i provvedimenti restrittivi contro la somministrazione di bevande alcoliche, ben venga tutto ma senza un controllo capillare del territorio, senza un presidio costante delle piazze e dei luoghi di riferimento della movida non riusciremo a limitare i danni. Non possiamo permetterci di lasciare passare il messaggio che sui nostri territori si possa fare qualsiasi cosa restando impuniti. Sarebbe il caso di convocare un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica straordinario sul tema. Si potrebbe pensare all’ inserimento di volontari di associazioni, tipo nucleo ambientale partenopeo, guardie zoofile per il monitoraggio del territorio. Conclude Di Fenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS