Marano, scandalo reddito cittadinanza. Per i carabinieri sono tantissimi i casi, ma il 5 Stelle locale minimizza

Il Movimento Cinque Stelle di Marano, eterodiretto dal deputato Andrea Caso, minimizza. I dati choc (gli ennesimi degli ultimi tempi), relativi alle irregolarità riscontrate dai carabinieri di Marano sull’erogazione del reddito di cittadinanza, vengono ritenuti frutto di furbate di pochi. Non è così.

I militari dell’Arma, secondo una ricostruzione più approfondita, ritengono che la stragrande maggioranza di soggetti imparentanti o affini a dinamiche camorristiche locali percepisca o abbia percepito il reddito di cittadinanza. E’ questo il dato inquietante, cari 5 Stelle, ed è ancor più inquietante – sempre secondo la ricostruzione dei carabinieri – sapere che l’enorme spreco di denaro pubblico difficilmente rientrerà nelle casse dello Stato.

Quei soldi non saranno mai restituiti e parliamo di milioni di euro. E non si tratta, come scritto in una nota dal 5 Stelle, di “presunti imbroglioni”, ma di imbroglioni. Punto.

Sono inoltre 125 le persone denunciate, ma sono molti, molti di più coloro che non potevano percepirlo e che non sono state ancora deferite all’autorità giudiziaria. Il fatto è grave ed è inutile minimizzare per meri fini elettorali.













