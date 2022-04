REDDITO DI CITTADINANZA, ATTIVISTI M5S MARANO: “RINGRAZIAMO LE FORZE DELL’ORDINE PER LE TRUFFE DENUNCIATE. AVANTI CON CONTROLLI CAPILLARI E NIENTE SCONTI AI POCHISSIMI CHE BARANO”

311 Visite

“Il Gruppo degli Attivisti del M5S di Marano desidera esprimere tutto il proprio apprezzamento e la propria gratitudine nei confronti delle Forze dell’Ordine che, nella giornata di ieri, hanno denunciato 125 percettori maranesi del Reddito di Cittadinanza che, a quanto pare, avevano avuto accesso alla misura di sostegno barando.

125 presunti imbroglioni, però, non possono minimamente intaccare l’importanza delle misura perché rappresentano una percentuale risibile rispetto ai circa 15mila maranesi legittimi percettori del Reddito di Cittadinanza. Anzi, è proprio l’efficacia dei controlli e la conseguente emersione delle truffe che ne legittima il senso, consentendo il superamento delle solite critiche meramente strumentali”.

Nota stampa M5s Marano

In realtà, come evidenziato dai carabinieri, le irregolarità, a Marano, sono tantissime. Non vanno considerati solo i 125 denunciati, che si riferiscono a quelli a cui è già stato tolto il reddito.

