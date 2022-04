Marano, ancora polemiche sul film (su Castro) che la Casa del Popolo vuole proiettare in una sala comunale. Lega: “Propaganda di basso livello, intervengano i commissari”

Propaganda di basso livello! Marano ha bisogno di ben altro! Ha bisogno di prese di posizione contro chi l’ha deturpata, svenduta e umiliata. Ha bisogno che certi personaggi si facciano, finalmente, da parte dopo gli innumerevoli danni provocati. In un momento come quello attuale, che vede la nostra città alle prese con l’ennesimo commissariamento per infiltrazioni camorristiche, assistiamo al becero tentativo di ritagliarsi visibilità da parte della forza politica che ha partorito o sostenuto il disastro Bertini. Non è possibile che un’associazione finanziata dalla regione Campania si renda complice di Potere al popolo. È decisamente fuori luogo in un momento storico come quello attuale permettere la proiezione di un film che narra le gesta di un dittatore. Il coordinamento cittadino Lega Salvini premier chiede agli organi amministrativi di Marano spot festival di prendere le distanze dalla vergognosa strumentalizzazione politica da parte di PAP e di annullare la proiezione del film “Querido Fidel”.

Comunicato stampa Lega Salvini Premier Marano.