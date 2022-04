201 Visite

Uffici comunali di via Nuvoletta, a Marano, ancora chiusi (di norma aprono alle 7) e cittadini in fila per entrare. I dipendenti entrano da una porta laterale di servizio. Non è noto cosa sia accaduto, pare non si si ancora presentato il dipendente che ha in custodia le chiavi, forse è in malattia o ferie e nessuno lo ha sostituito. Gli uffici sono stati aperti alle 8,45.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS