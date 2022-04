Loculi cimitero Marano, c’è un altro piccolo intervento da fare: la consegna entro poche settimane non sarà possibile

259 Visite

Tutti lo chiedono, tutti ci pongono la stessa domanda: quando saranno consegnati i muovi loculi (della nuova ala) cimiteriali? Più volte, in tanti, si sono sbilanciati sulle date. Quel che si può dire oggi, alla luce delle indicazioni fornite dagli uffici comunali, è che i lavori sono completati al 95 per cento. Alla ditta che gestisce l’appalto, la Mastromimico di San Cipriano d’Aversa, è stato commissionato un piccolo intervento (antisismico) previsto nel capitolato. Dopo l’esecuzione di tale intervento – che inizialmente la ditta pare non fosse intenzionata a fare – sarà disposto il collaudo strutturale e saranno consegnati i loculi. E’ dunque improbabile, come anticipato da qualcuno settimane fa da qualcuno, che la consegna dei loculi possa essere avviata entro uno o due mesi. Si arriverà, verosimilmente, in estate o settembre. Ma è meglio non sbilanciarsi sulle date, la storia insegna.













Commenti

