MARANO E I SANPIETRINI (PERSI O IN PARTE RUBATI) MAI RIMESSI AL LORO POSTO. NESSUNO VUOLE INDAGARE

164 Visite

Lo abbiamo segnalato a tanti, a tecnici comunali e anche alle forze dell’ordine, ma nessuno sembra voler approfondire. Molti hanno mostrato interesse, ma quasi nulla è stato finora fatto?

Che fine hanno fatto gli storici sanpietrini di via IV Novembre? In quel punto del territorio, a due passi dall’ex cinema Siani, molte settimane fa fu eseguito un intervento per una delle tante perdite idriche. Una ditta fu contattata dal Comune e operò. Da allora, però, non vi è più traccia di gran parte del basolato. Intanto le condizioni della strada, quella a ridosso dell’ex cinema Siani, continuano a peggiorare e presto – se non si interverrà – occorrerà di nuovo programmare l’ennesimo intervento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS