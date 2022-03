Alla Socrate-Mallardo le vaccinazioni contro il papillomavirus

102 Visite

Nei giorni scorsi all’istituto Socrate Mallardo si è celebrata la giornata della vaccinazione del Papillomavirus. La scuola, in sinergia con la ASL NA.2 nord, ancora una volta assurge a punto di riferimento per i cittadini maranesi e in un periodo come questo dove la collettività è abbandonata al proprio destino in una città senz’anima assume una valenza straordinari.

Nei locali della scuola tre medici dell’unità della USCA i dott. Vorzillo Giuseppe, Cennamo Luigi Mauro e Balsamo Federica con grande sensibilità e garbo hanno somministrato ha un nutrito gruppo di ragazzi tra gli 11 e i 14 anni il vaccino per l’immunizzazione al Papillomavirus. Il Papillomavirus umano (o HPV )è un virus molto diffuso che si trasmette con contagio interumano e si stima che il 75% degli individui ne viene infettato nel corso della vita, quindi , vaccinarsi assume una importanza vitale, ecco perché la vaccinazione assume un rilievo sociale dì grandissimo. L’ evento è stato possibile realizzarlo grazie alla sensibilità dei genitori che hanno risposto positivamente, alla Dirigente dell’ASL NA 2 dott.ssa Maria Rosaria Granata, alla responsabile epidemiologicio scuola dott.ssa Margherita Crispino che con competenza e grande sensibilità umana stanno accompagnando la scuola in questi due anni di emergenza sanitaria, a loro va il ringraziamento dì tutta la comunità scolastica maranese. Inoltre, un grandissimo ringraziamento va dato al lodevole lavoro che quotidianamente svolge il Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Formichella che interpretando il dettato istituzionale apre la scuola al territorio offrendo servizi a 360°.

Michele Izzo.













