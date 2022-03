Concorso scuola, boom di bocciati. Percentuali che non superano il 10 per cento. “Quiz impossibile”

112 Visite

Anche in occasione del tanto atteso concorso ordinario della scuola secondaria, fermo per quasi due ani a causa della pandemia, si è assistiti a una situazione paradossale. Una selezione eccessivamente severa dei candidati che ha portato moltissimi, del circa mezzo milioni di candidati, già dopo la prima prova, a risposte multiple, a essere falcidiati e a dover dire addio alla speranza di superare il concorso.

Percentuali non oltre il 5%

I casi limite riguardano le commissioni che sono riuscite a far registrare zero ammessi, non va meglio in molte altre realtà che non sono adnate oltre il 5%.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS