Tre interventi chirurgici in una sola giornata, poi il collasso in clinica e la morte dopo una disperata corsa in ospedale. I familiari di Vanessa Cella, 37enne napoletana del quartiere Arenaccia, vogliono conoscere la verità sulla sua morte e hanno presentato una dettagliata denuncia ai carabinieri di Torre del Greco. Sul caso, la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Andreana Ambrosino) ha aperto un’inchiesta.