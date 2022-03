Calvizzano, giù i diritti di segreteria per le nuove attività commerciali

Ce l’abbiamo fatta. Siamo riusciti ad abbassare le tariffe dei diritti di segreteria da versare al comune per coloro che vogliono aprire nuove attività commerciali sul territorio di Calvizzano. Allo stesso tempo abbiamo ridotto le tariffe relative ai diritti di segreteria e/o istruttoria per le pratiche di edilizia privata e pubblica. Un risultato di grandissima importanza. Perché ci consentirà di incentivare gli imprenditori ad investire nel nostro paese. Con una conseguente riduzione dei costi del 70% rispetto alle tariffe precedenti. Un grande sforzo compiuto per la comunità. Per rivitalizzare il commercio locale. Si tratta di un atto concreto. Vi spiego meglio, ovvero chi voleva aprire un bar a Calvizzano prima della variazione, avrebbe dovuto versare circa 300,00 € di diritti di segreteria SUAP al Comune di Calvizzano, da ora in poi invece dovrà sborsarne poco meno di 50,00. Chi voleva aprire una struttura di vendita di grandi dimensioni avrebbe dovuto corrispondere circa 1.000,00 € di diritti, ora ne dovrà pagare solo 200,00 €. Questi sono giusto un paio di esempi ma ci sono tantissime altre agevolazioni. Come vedete sono delle drastiche riduzioni. E lo abbiamo fatto perché vogliamo attirare investitori, perché vogliamo convincere i più scettici che a Calvizzano il commercio può crescere. Ci sono diversi imprenditori che hanno dimostrato coraggio e li ringraziamo, tra questi i nuovi proprietari dell’ex Pasticceria Rispo e il nuovo negozio di calzature in allestimento sul Corso Mirabelli. Alcuni di loro non li conosciamo ma apprezziamo lo spirito, apprezziamo la fiducia che hanno dimostrato di avere aprendo una nuova attività commerciale sul territorio e a loro rivolgiamo un grosso in bocca al lupo così come lo rivolgiamo a chi aprirà nuove attività. Ed è questo l’invito che rivolgiamo a tutti voi, a chi legge, a chi guarda da lontano il nostro paese. Stiamo lavorando per incentivarvi ad investire. Venite, credeteci. Stiamo mettendo in campo tutti gli sforzi per non vedere più saracinesche abbassate in paese. Ma soprattutto ci auguriamo che non se ne abbasseranno altrettante, perché con grande sacrificio e con tanta forza i nostri commercianti dopo la pandemia, dopo la crisi economica che continua a durare, stanno resistendo. Hanno dimostrando una grande capacità di resilienza e per questo li ringraziamo perché contribuiscono a mantenere vive le nostre strade. Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto il Consigliere delegato al Commercio Giuseppe Santopaolo e l’Assessore al Bilancio Roberto Vellecco, abbiamo intrapreso insieme questo percorso e lo stiamo portando avanti con grande dedizione. C’è ancora molto da fare, è vero, ma siamo sulla strada giusta. C’è bisogno della collaborazione di tutti, spendiamo a Calvizzano, stiamo al fianco dei nostri commercianti. Insieme ripartiremo.