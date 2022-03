75 Visite

Piazza Garibaldi sembra essere diventata un supermarket all’aperto per chi ha ‘bisogno’ di paletti para-pedonali o di qualche tombino. Sono oltre cento i paletti spariti negli ultimi tempi secondo la denuncia di alcuni residenti. Paletti che non si sa che fine abbiano fatto, secondo chi abita in zona sono stati rubati.













