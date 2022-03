118 Visite

Porta Capuana: rapina una donna. Arrestato.

Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Enrico De Nicola per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una pattuglia dell’Esercito Italiano con una donna ed un uomo che discutevano animatamente tra loro; gli operatori si sono avvicinati e la donna ha raccontato che, poco prima, dopo essere uscita da un vicino locale per rispondere ad una telefonata, l’uomo era giunto alle sue spalle e le aveva asportato il telefono dalle mani facendola rovinare al suolo.

O.J., 21enne gambiano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Napoli, 28 marzo 2022

Borgo Sant’Antonio: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Pergole per la segnalazione di una persona che stava occultando sostanze stupefacenti sotto la sella di uno scooter.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo a bordo di un ciclomotore che stava percorrendo la strada contromano e che, alla loro vista, ha tentato di occultare qualcosa in bocca non riuscendovi poiché è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso di un cilindro contenente 7 dosi di cocaina del peso di circa 3,5 grammi e 3 bustine contenenti 2,5 grammi circa di marijuana e 185 euro.

G.M., 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.













