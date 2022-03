82 Visite

Soccavo, raid vandalico nel parco Costantino: incendiate le giostrine. Borrelli: “Atto vergognoso, ci attiveremo per ripristinare l’area giochi”

Vandali e criminali in azione nel parco Costantino a Soccavo. Sono state infatti incendiate le giostrine presenti. I residenti della zona hanno allertato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, per chiedere un aiuto, stanchi di questo degrado che ha portato alla rovina dell’unica area in zona dove poter portare i bambini.

“Un atto vergognoso, questa non è una bravata, ma una vera e propria azione criminale. Abbiamo sollecitato le forze dell’ordine affinché individuino al più presto i responsabili, che vanno duramente puniti e costretti a ripagare il danno arrecato alla comunità. Oggi ci si diverte a fare disastri, una deriva pericolosissima. Ci attiveremo intanto per cercare di ripristinare la piazza in breve tempo e dare di nuovo ai bimbi della zona un posto in cui giocare spensierati”. Queste le parole del consigliere Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli.













