Il boss Imperiale estradato in Italia

Il boss Raffaele Imperiale, estradato da Dubai dove era stato arrestato lo scorso agosto da latitante, è da due giorni in Italia. Venerdì, fa sapere in una nota stampa il capo della Procura di Napoli Gianni Melillo, è atterrato a Roma con un volo di Stato. Ufficiali di polizia giudiziaria della Squadra mobile della Questura di Napoli e del Gico della Guardia di Finanza di Napoli, intervenuti con la collaborazione di Sco e Scico, hanno provveduto a notificare a Imperiale l’ordine di esecuzione della pena detentiva (deve scontare 5 anni e 10 mesi per traffico internazionale di stupefacenti) e un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere di tipo mafioso. Per questa seconda contestazione è già stato ascoltato dal gip durante l’interrogatorio di garanzia ieri mattina.