Napoli: niente ora legale per l’orologio rotto di piazza Vanvitelli. Uno degli 11 rimasti dei cosiddetti “Impianti dell’ora unica”

“ Con il ritorno dell’ora legale, tutti gli orologi sono stati spostati un’ora avanti a eccezione, però, dello storico orologio posto in piazza Vanvitelli, uno dei simboli del quartiere Vomero, che da mesi è fermo e privo di un quadrante “. A ritornare nell’occasione sul malfunzionamento del simbolo della più bella e antica piazza del quartiere collinare è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che, in passato, ha condotto più di una battaglia perché si provvedesse alla manutenzione costante e puntuale dell’orologio in questione.

” Una situazione che perdura da tempo, nonostante le numerose proteste e segnalazioni – puntualizza Capodanno – Sicché i residenti del popoloso quartiere collinare, oltre ad essere afflitti dai problemi generati dalle numerose buche e avvallamenti che continuano a manifestarsi in diverse strade del Vomero, senza che si provveda al loro ripristino, e dai cumuli di spazzatura che spuntano come funghi, devono subire anche questo disservizio “.

“ L’orologio di piazza Vanvitelli – ricorda con l’occasione Capodanno – fa parte degli orologi elettrici cittadini, undici in tutto, ultimi rimasti dei 40, installati oltre 80 anni fa nelle strade di Napoli. Gli altri sono ubicati in via S. Lucia, in piazzetta Augusteo, al Museo, in via del Sole, in piazza Cavour, in via Filangieri, in via Mezzocannone, a Montesanto, in via Diaz ed in via Duomo. Orologi, all’epoca, denominati: “ Impianti dall’ora unica “ per il fatto che segnavano sincronicamente la stessa ora in tutti i punti nei quali erano dislocati. Essi furono installati dall’Ente Autonomo Volturno su disegno dell’ing. Ventura e con la fusione delle colonne in ghisa eseguita dalla fonderia di Capodimonte di Enrico Treichler. Ciascuno di essi aveva una propria illuminazione particolare intorno ai quadranti, sicché era possibile leggere l’ora anche a notte inoltrata “.

“ Il restauro, avvenuto anni addietro, di tali orologi – aggiunge Capodanno – destò non poche perplessità, dal momento che furono modificate alcune caratteristiche originarie, come la numerazione che, prima dell’intervento, era riportata in numeri romani mentre attualmente è espressa con numeri arabi, oltre all’illuminazione dei quadranti e ai colori utilizzati “.

E’ auspicabile che l’amministrazione comunale provveda a rimettere al più presto in funzione l’orologio di piazza Vanvitelli. Orologio al quale, dopo la scomparsa dell’altro simbolo della piazza, la palma che per quasi un secolo l’aveva adornata, e che, attaccata dal famigerato punteruolo rosso, fu eliminata nove anni fa, i vomeresi sono affettivamente molto legati.













