Palma Campania: carabinieri arrestano per furto aggravato 3 persone

A Palma Campania i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola insieme a quelli della stazione di Piazzolla hanno arrestato per furto aggravato tre persone di nazionalità georgiana già note alle forze dell’ordine.

Alcuni cittadini segnalano al 112 il furto presso una profumeria del posto da parte di tre uomini che si erano allontanati a bordo di un’auto. Partono immediatamente le ricerche e i militari dell’arma intercettano l’auto con i tre a bordo. Sono in via Circumvallazione e nasce un inseguimento che termina poco dopo. I Carabinieri riescono a bloccare l’auto e arrestano i 3. Nel mezzo merce di vario genere tra cui cinture, profumi e orologi per un valore di 600 euro. Gli arrestati – hanno 32, 30 e 21 anni – sono in attesa di giudizio.













