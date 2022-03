MARANO, TANTI CITTADINI ANCORA SENZA ACQUA. IL COMUNE SE NE STRAFOTTE. VERGOGNOSI CHI NON SI INTERESSA E CHI NON INDAGA SUI CONTINUI DISSERVIZI

370 Visite

L’intervento di riparazione dell’impianto idrico di San Rocco è stato completato ormai da oltre 24 ore, con l’attivazione delle tre pompe che indirizzano l’acqua verso le vasche di accumulo del territorio. A distanza di oltre 24 ore, come già segnalato ieri da alcuni cittadini, anche oggi persistono problemi soprattutto nel centro storico. Non è un problema imputabile alla ditta che ha eseguito i lavori, ma evidentemente c’è dell’altro.

Ancora una volta dobbiamo constatare, come già accaduto in tutta la settimana dell’emergenza, la totale assenza del Comune di Marano, che non fornisce uno straccio di informazione ufficiale, con commissari e tecnici – a parte uno che si è recato sul posto un paio di volte – che nemmeno si sono interessati di verificare se dopo l’attivazione delle pompe tutto fosse tornato a regime.

Vergognosi tutti in questi storia: chi non si è interessato al problema, chi non fornisce notizie e chi non indaga sui continui disservizi e problemi. Decine di migliaia di persone abbandonate al proprio destino da funzionari, tecnici e commissari che si limitano al compitino, mentre spetta a noi giornalisti farci carico delle lagnanze e delle difficoltà di tante famiglie. Pietosi anche quei politici, anche con ruoli di rilievo, che non hanno ancora detto mezza parola e che non chiedono la rimozione dei commissari.













