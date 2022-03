113 Visite

Il Napoli stecca ancora al Maradona: il Milan passa con una rete di Giroud. Meglio il Milan nel primo tempo: più fisica e aggressiva la squadra di Pioli; nella ripresa gli azzurri vivono di folate, ma non basta: i rossoneri vanno via con i tre punti. Per il Napoli tanto, troppo rammarico per l’ennesima occasione sciupata.













