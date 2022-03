L’ultimo appello di Zelensky: “Volete che ci uccidano lentamente?”

178 Visite

“Vi chiediamo ogni giorno una no-fly zone. Se non ce la date, almeno forniteci aerei per proteggerci. Se non ci date neanche questi, rimane una sola soluzione: anche voi volete che ci uccidano lentamente. Questa sarà anche responsabilità della politica mondiale, dei leader occidentali. Oggi e per sempre”. Questo è l’ultimo messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky diretto ai leader occidentali. La Polonia, intanto, fa sapere che non manderà i suoi jet in Ucraina e non consentirà di usare i suoi aeroporti.













