Marano, il furto al Levi: banditi hanno staccato l’allarme e agito senza guanti

414 Visite

Conoscevano bene la struttura i ladri che ieri hanno razziato 27 computer dal liceo Levi di via Falcone. Sono entrati da una finestra, hanno disattivato l’allarme e il contatore dell’energia elettrica. Poi sono entrati in azione, portando via ciò che poteva essere portato via dall’aula informatica e da altri uffici della scuola. A dare l’allarme, ieri mattina, il custode dell’istituto. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, non si sarebbe accorto di nulla.

Il danno causato dai malviventi è ingente, diverse migliaia di euro. I carabinieri, che indagano sul caso, hanno già visionato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza allestite all’esterno e all’interno del liceo. I banditi, che conoscevano perfettamente l’edificio e la dislocazione delle aule, non hanno utilizzato guanti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS