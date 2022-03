Battuta d’arresto per il Giugliano, che cade sul campo del Muravera

145 Visite

Battuta d’arresto inattesa per il Giugliano di Giovanni Ferraro, che cade (1-0) sul campo del Muravera. La gara è decisa da un rigore trasformato da Mancosu al 7′ della ripresa. Nel primo tempo i tigrotti, pur non brillando sotto il profilo del gioco, erano andati in almeno tre occasioni vicino al vantaggio. Il Giugliano, nonostante la sconfitta in terra sarda (tre le sconfitte finora rimediate in campionato), resta ancora in vetta alla classifica del girone G.













