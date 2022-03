Tonnellate di rifiuti al campo rom di Scampia

138 Visite

Ci giungono nuovamente decine di segnalazioni di tonnellate e tonnellate di rifiuti abbandonati tutti attorno al campo rom di Scampia. Questa è una situazione che va a ripetersi ciclicamente senza che nessuno sia in grado di trovare una soluzione. I rifiuti abbandonati vengono poi puntualmente dati alle fiamme, costituendo un grave pericolo per la salute di tutta la popolazione e soprattutto per chi applica il fuoco. Questa situazione alimenta anche lo smaltimento illegale di rifiuti, con i criminali che ormai portano di proposito i rifiuti al campo rom per destinarli ai roghi.













