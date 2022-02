Imbrattato murale di Noemi, Nappi (Lega): chi colpisce i simboli di legalità e strizza l’occhio a camorra uccide la nostra terra

106 Visite

“Chi colpisce i simboli della legalità e continua a simpatizzare per la camorra è tra i principali complici della morte della nostra terra. Resto sdegnato e preoccupato davanti all’imbrattamento del murale dedicato alla piccola Noemi – vittima innocente ferita durante un agguato in Piazza Nazionale -, che rappresenta un vero e proprio sfregio a un simbolo della lotta alla criminalità. Totale condanna per azioni dello stesso tenore di quella che ho denunciato qualche giorno fa, dopo aver scoperto un ‘album di figurine dei clan’ su TikTok. Rivolgo nuovamente l’invito al ministro Lamorgese di far sentire da noi, coi fatti, e non a parole, la presenza dello Stato. La mia piena solidarietà alla famiglia di Noemi, e ai cittadini onesti, la stragrande maggioranza dei napoletani, l’appello a denunciare episodi che danneggiano e offendono Napoli e i suoi abitanti. Io continuerò a farlo”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS