Giugliano, investe una ragazza e non presta soccorso: dopo 3 ore si presenta ai carabinieri, denunciato

A Giugliano in Campania i Carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero per lesioni personali, fuga a seguito di sinistro stradale con feriti ed omissione di soccorso un 22enne del posto. Ieri sera verso le 22 una ragazza di 21 anni mentre attraversava il corso campano all’altezza del civico 546 è stata investita da un’auto in transito che si era allontanata senza prestare soccorso. Dopo circa 3 ore il giovane si è costituito presso gli uffici della compagnia di Giugliano ed è stato denunciato. Il 22enne è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici mentre la ragazza investita è ricoverata presso il reparto trauma center dell’ospedale Cardarelli di Napoli ed è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.













