Quirinale, Renzi apre a Draghi e al Governo dei leader

“Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà formalmente una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sogno quirinalizio di Berlusconi non ha i numeri” Matteo Renzi, in un’intervista al Corriere della Sera sul Quirinale, spiega che a suo avviso “Draghi a Chigi è una garanzia per il Paese nell’anno di legislatura che ci rimane”, mentre al Quirinale “garantisce l’Italia, per sette anni. Sono entrambe buone soluzioni”, ma “se andrà al Quirinale dovrà esserci un accordo politico contestuale sul governo”. E un governo dei leader se Draghi va al Colle “non è probabile ma ha un senso”, dice il leader di Italia Viva.













