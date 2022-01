Maltempo e caro energia, rincari nell’ortofrutta: dal 15 al 20 per cento.

78 Visite

L’ondata del maltempo colpisce i prezzi all’ingrosso di zucchine e finocchi con aumenti percentuali a doppia cifra in una sola settimana, rispettivamente del 15 e del 20 per cento. Un’amara sorpresa per i consumatori di queste colture caratterizzate in genere a inizio anno da una scarsa domanda e una conseguente stabilità nelle quotazioni. Ma, a cambiare le carte in tavola ,sono state le gelate notturne, le nevicate e l’abbassamento repentino delle temperature diurne registrato degli ultimi sette giorni. Lo segnala Bmti (Borsa Merci Telematica Italiana) su dati dei mercati all’ingrosso Mise – Unioncamere, che non esclude per la prossima settimana rialzi anche per altre colture.













