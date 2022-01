Covid, Borrelli (Europa Verde): “No a decreto svuotacarceri. Indice contagio più basso dietro le sbarre che nel resto del Paese. Nessuna scusa per favorire i criminali”

85 Visite

“Siamo assolutamente contrari all’adozione di un decreto svuotacarceri così come auspicato dal Garante dei detenuti della Regione Campania. Ogni scusa è buona per favorire i criminali e ricordiamo bene cosa è accaduto in passato con questo tipo di provvedimenti grazie ai quali mafiosi e pericolosi criminali hanno fatto ritorno a casa per lungo tempo continuando a gestire, con maggiore facilità, i loro loschi affari. Dai dati che lo stesso Garante ha evidenziato sembra proprio che dietro le sbarre ci sia maggiore tranquillità con un tasso di contagio più basso rispetto a quanto sta accadendo all’esterno nel resto del Paese. Si pensi piuttosto a garantire la sicurezza sanitaria a tutti coloro che vivono i penitenziari anche per motivi di lavoro invece di accampare ogni tipo di scuse per far uscire i criminali dalla galera”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS