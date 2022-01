3.045 Visite

Una Yaris vecchio modello si è schiantata contro alcuni paletti stradali e si è poi ribaltata al corso Europa, nel cuore di Marano. L’auto era guidata da una donna. Sul posto i mezzi di soccorso, che stanno trasportando la ragazza in ospedale. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Non chiara la dinamica del sinistro.













