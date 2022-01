SAN MARCELLINO. LA POLIZIA LOCALE ELEVA VERBALI PER CIRCA 6200,00 EURO PER GUIDA SENZA PATENTE, CIRCOLAZIONE DI VEICOLI SPROVVISTI DI ASSICURAZIONE ED IMPRUDENZA NELLA GUIDA

248 Visite

Continua incessante il controllo del territorio da parte della Polizia Locale di San Marcellino diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Eseguiti vari controlli di Polizia Stradale, dai quali è emerso che alcuni cittadini hanno commesso infrazioni di diverso tipo non rispettando quanto contemplato nel codice della strada. Sono stati elevati e contestati diversi verbali per guida senza patente, circolazione sul territorio di veicoli sprovvisti di assicurazione, imprudenza nella guida per un totale di circa 6200,00 euro. Continuano i controlli da parte della Polizia Locale anche in altri settori.













